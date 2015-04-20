Alla Provincia il Convegno “Il buon cammino. Filosofia, cultura e benessere del camminare”.

Il 21 Aprile presso il Salone del Palazzo della Provincia alle ore 17.00 si terrà il Convegno “Il buon cammino. Filosofia, cultura e benessere del camminare”. Sarà l’evento più significativo della manifestazione – insieme alla tradizionale corsa podistica – perché avrà come tema principale il rapporto tra sport e salute, l’importanza della pratica quotidiana delle diverse discipline sportive, a partire naturalmente dalla corsa e dalla cosiddetta “camminata veloce”, per tutti i cittadini di tutte le età, ma soprattutto per i bambini e per gli anziani, e la sua importanza per la prevenzione di numerose patologie e un approfondimento del rapporto imprescindibile tra sport, salute e una corretta alimentazione, a partire dalla qualità stessa del cibo e dalle modalità della sua assunzione.

aderisce agli “Stati Generali della Seminario di Architettura e Cultura Urbana – Camerino



Introduce e coordina:

Nuccio Barillà

(Segreteria Nazionale di Legambiente)

Saluti di:

Domenico Minuto

(Storico e icona del camminare)

Eduardo Lamberti Castronuovo

(Assessore alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria)

Giuseppe Bombino

(Presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte)

Intervengono:

Francesco Russo

(Docente di Trasporti Università Mediterranea di Reggio Calabria)

Patrizia Pellegrini

(Naturopata, esperta di sport e alimentazione)

Agata Quattrone

(Assessore all’Urbanistica, Mobilità e Smart City del Comune di Reggio)

Carmelo Caserta

(Presidente dell’ACE e responsabile dell’Ambulatorio Medicina Solidale)

Antonino Costantino

(Consigliere Nazionale Unione Veterani dello Sport)

Renato Crucitti

(Naturalista – Università della Terza Età)

Fausto Certomà

(“Scuola del Cammino” – Fitwalking Calabria)

Anna Barbaro

(Pluricampionessa italiana non vedente dell’ASD Team 14)