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Alla Provincia la presentazione del libro dedicato ai portieri di calcio

Lunedì 10 ottobre alla Confcommercio il manuale di Alessandro Carta e Gino De Luca, con Tonino Raffa e l'ex portiere della Reggina Bruno Jacoboni

10 Ottobre 2016 - 10:23 | di Vincenzo Comi

Casillas, portiere di calcio, immagine legata al libro sui portieri

Lunedì 10 Ottobre 2016 alle ore 17:30, presso la sala convegni della Confcommercio di Reggio Calabria, il prof. Alessandro Carta, per 10 anni coordinatore dei portieri della Lazio, titolare a Roma di una scuola di portieri di calcio, presenterà il suo libro ” – di Alessandro Carta e Gino De Luca –  Hoepli.

Introdurrà il dr. Lorenzo Federico, ex calciatore professionista e allenatore di base UEFA B, che ha curato l’organizzazione dell’evento,  già  compagno di squadra dell’Autore del manuale.

Interverranno il dr. Tonino Raffa, giornalista RAI, voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto” e Bruno Jacoboni, allenatore professionista, ex portiere della Reggina Calcio anni ’60 / ’70, detentore del record imbattibilità dei campionati professionistici, 1088 minuti.

Saranno il Presidente dell’ASC di Reggio Calabria Antonio Eraclini ed il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) sezione di Reggio Calabria Saro  Belle’ a porgere i saluti agli intervenuti.
Un pomeriggio per gli addetti ai lavori e per gli amanti del calcio !!!

Presentazione del libro sui portieri di calcio di Alessandro Carta a Reggio Calabria

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