“Per l’esercizio della sua attività professionale all’insegna dei principi di integrità, responsabilità e professionalità, nel rispetto e tutela dello stato di diritto in condizioni di particolare avversità”: con questa motivazione è stato conferito a GOEL – Gruppo Cooperativo il prestigioso premio “Giorgio Ambrosoli” 2018.

Il riconoscimento gode dell’alto patronato della Presidenza della Repubblica ed è promosso da Trasparency International Italia in collaborazione con la famiglia Ambrosoli per ricordare la tenacia ed il senso delle istituzioni dell’avvocato Giorgio.

“Questo Premio va a tutte le donne e gli uomini di GOEL che ogni giorno, sul territorio, costruiscono la speranza in una Calabria diversa” ha dichiarato il presidente Vincenzo Linarello durante la cerimonia di premiazione al Piccolo Teatro di Milano. “La forza di GOEL – ha sottolineato – è quella di essere una comunità di comunità: e le comunità consapevoli, che si organizzano in un progetto di riscatto, sono l’unico antidoto radicale ai ‘sistemi socio-politici’ malati”. Comunità consapevoli diffuse: durante la serata, menzione speciale ad un’altra realtà calabrese, la cooperativa sociale Valle del Marro – Libera Terra.