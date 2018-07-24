Si rinnova l’esclusivo appuntamento con “I Tesori del Mediterraneo” 2018 XIII Edizione, a cura dell’Associazione “Nuovi Orizzonti” e degli straordinari organizzatori Natalia Spanò e Paolo Catalano & Co. L’apprezzata kermesse estiva dei “I Tesori del Mediterraneo”, quest’anno si terrà dall’1 al 5 agosto nell’incantevole cornice del Lungomare Italo Falcomatà.

La macchina organizzativa di “Nuovi Orizzonti” si è già messa in moto con importanti appuntamenti disvelando quelli che sono “I Tesori” veri e propri dell’edizione 2018. Un calendario ricco di novità, ospiti d’eccezione, e spettacoli all’insegna del divertimento, dello sport e della musica, della moda, della bellezza e della comicità.

Dalla conferenza stampa del 1 agosto

In primis si ricorda il 1 agosto la conferenza stampa di presentazione alle ore 10:30 presso Palazzo San Giorgio “Salone dei Lampadari”.

Il 2 agosto, in mattinata si svolgeranno le prove degli equipaggi della nota “Regata del Mediterraneo”, equipaggi composti da 4 rematori e un timoniere, provenienti da tutta la penisola italiana. Nel corso del pomeriggio le 15 Protagoniste, le Miss del Concorso “La Venere del Mediterraneo” incontreranno per la prima volta la giuria. Alle 18 avverrà l’apertura degli stand promozionali della “Cittadella del Mediterraneo”. In serata all’Arena dello Stretto ci sarà l’anteprima degli spettacoli a cura dell’ormai navigato giornalista Carlo Arnese e della presentatrice Alessandra Giulivo.

Il 3 e il 4 agosto: Regata e spettacoli

Il 3 agosto si entrerà nel vivo dell’evento, la mattina le consuete prove degli equipaggi, nel pomeriggio le primissime gare con le barche della Regata del Mediterraneo che si svolgeranno in giornata. In serata protagonista il memorabile spettacolo “Salite a bordo” presentato dall’ancorwoman della Rai Veronica Maya. La serata si concluderà con l’eccezionale spettacolo di comicità Made in Sud dei comici di Zelig Enzo&Sal e per concludere in bellezza ci sarà l’esibizione del noto cantante rap Fred De Palma.

Sabato 4 agosto il livello si alza con “il Salotto Televisivo” presso l’Arena dello Stretto con ospiti d’eccezione proveniente dal mondo accademico, imprenditoriale, istituzionale, esperti di vari settori. A seguire lo Spettacolo “I Giochi delle Dee” presentato da Veronica Maya.

La serata sarà allietata dalle perfomance dei comici di Zelig Nuzzo & Di Biase.

Ovviamente continueranno nel corso dei giorni oltre le spettacolari competizioni sportive delle squadre che partecipano da tutta Italia alla storica “Regata del Mediterraneo”, l’imperdibile appuntamento con il concorso “La Venere del Mediterraneo”.

5 agosto: il galà finale

Il 5 agosto si ripete l’importante appuntamento con “Il Salotto Televisivo” nell’incantevole location dell’Arena dello Stretto, in cui gli ospiti si confronteranno su vari argomenti che riguardano lo sviluppo dell’Area del Mediterraneo dal punto di vista culturale, commerciale, economico e politico. E l’evento si concluderà con il galà spettacolo “L’Olimpo degli dei” presentato da Veronica Maya, e gli importanti ospiti la cantante Federica Carta, e il comico di Colorado Made in Sud Mino Abbacuccio. Il galà finale riassumerà le cinque giornate e “I Tesori del Mediterraneo” dando il giusto risalto a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.

L’evento già virale è stato lanciato su tutti i social facebook, twitter, instagram con l’hashtag #tesorimed2018, e raccoglie già migliaia di contatti provenienti da tutta Italia.

L’appuntamento con “I Tesori” sarà visibile in diretta streaming sul sito www.tesoridelmediterraneo.it