Il 14 ottobre il borgo del Pollino ospita il photowalk di Yallers: visita guidata e contest fotografico con in palio un soggiorno e un cesto di prodotti locali

Morano Calabro, uno dei borghi più suggestivi e caratteristici della Calabria, è un gioiello di epoca medievale, circondato dal massiccio del Pollino che, per la sua conformazione, con una fitta rete di vicoli e case che sembrano costruite una sull’altra, e la sua posizione, viene proprio soprannominato il “Presepe del Pollino”.

Yallers, con il patrocinio del comune di Morano Calabro e la collaborazione della Pro Loco di Morano e delle guide messe a disposizione, vi porterà alla scoperta della storia, delle tradizioni e della particolarità di uno dei Borghi Più Belli d’Italia.

La giornata sarà accompagnata da un contest fotografico riservato esclusivamente ai partecipanti che, entro la mezzanotte del 30 ottobre, dovranno postare le proprie foto pubbliche sui relativi canali social Instagram e Facebook utilizzando l’hashtag #moranocalabrophotowalk e #yallerscalabria.

1° classificato: 1 pernottamento per 2 persone con prima colazione presso l’Albergo 4 stelle Merùo, offerto dall’Albergo Merùo in collaborazione con la Pro Loco di Morano Calabro e l’Amministrazione Comunale;

2° classificato: 1 cesto di prodotti locali;

Quando: 14 ottobre 2018 Orario di ritrovo: 09.30 Luogo di ritrovo: Chiesa di San Bernardino, Via Gaetano Sforza – Morano Calabro (CS) Durata: dalle 09.30 alle 18.00 Limite partecipanti: 60 persone Costo di partecipazione: gratuito per soci | 2 euro non soci

Programma

09.30 Ritrovo presso Chiesa di San Bernardino, Via Gaetano Sforza;

10.00 Trasferimento al Castello Normanno-Svevo con navetta messa a disposizione dal Comune di Morano;

10.15 Visita del Castello con accoglienza dei figuranti della famosa Festa della Bandiera;

11.00 Visita al borgo e al Museo di Storia dell’Agricoltura e della Pastorizia;

13.00 Pausa pranzo libera o, per chi avrà confermato la presenza, presso l’agriturismo “La Locanda del Parco”, con un menù fisso convenzionato a 23,00 euro, (21,00 euro per i soci Yallers), composto da: antipasto freddo e caldo e primo preparati solo con prodotti Bio e a Km 0, frutta, vino della casa, acqua minerale e caffè;

15.30 Visita della Chiesa dei Cappuccini da cui poi fotograferemo il borgo al tramonto.

Ph Toed Corbo