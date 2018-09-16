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Alla scuola di basket Viola arriva Enza Gaeta

Dopo il nuovo direttore generale Donato Avenia, la Scuola di Basket Viola si rinforza con Enza Gaeta, ex giocatrice di Serie A, che guiderà il Microbasket

16 Settembre 2018 - 14:44 | di Eva Curatola

Enza Gaeta, nuova istruttrice del settore Microbasket della Scuola di Basket Viola

La Scuola di Basket Viola si struttura verso una nuova ed importante stagione.

Toto lavoro dalla C Silver al settore giovanile per la compagine nero-arancio.

Dopo l’annuncio del nuovo Direttore Generale, il mito Donato Avenia, arriva un innesto da serie A per il settore Minibasket: Enza Gaeta, gloria del basket in rosa con tanta esperienza in Serie A da giocatrice si dedicherà al settore Microbasket.

La novità assoluta del percorso giovanile nero-arancio sarà allenata da lei: ha giocato in Serie A2 a Caserta, Alcamo, Alghero nel basket in rosa, militando nella massima serie del basket femminile italiano a Bari.

Da tanti anni si dedica ai più piccoli: oggi, è un nuovo e prezioso volto nero-arancio.

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