Alla Scuola Calcio F. Cozza qualità, professionalità e organizzazione
Tutti i gruppi della Scuola Calcio Francesco Cozza sui sette campi del Reggio Village: tre allenamenti a settimana e iscrizioni ancora aperte
12 Settembre 2018 - 20:31 | di Michele Favano
Davvero un bel colpo d’occhio al Reggio Village con tutti i gruppi della Scuola Calcio Francesco Cozza distribuiti sui sette campi e divisi per fasce di età. Tecnici e istruttori qualificati per un’ora e trenta minuti seguono con particolare attenzione e cura i propri atleti, con tre sedute settimanali, stabilite nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi.
L’ampia disponibilità della struttura ed il corposo comparto di allenatori consente di lasciare ancora aperte le iscrizioni per l’ingresso di nuovi atleti, ricordando che la scuola calcio accoglie tutti i nati dal 2006 al 2014.
Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,00, oppure telefonando al numero 368.3366247
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