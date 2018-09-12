Davvero un bel colpo d’occhio al Reggio Village con tutti i gruppi della Scuola Calcio Francesco Cozza distribuiti sui sette campi e divisi per fasce di età. Tecnici e istruttori qualificati per un’ora e trenta minuti seguono con particolare attenzione e cura i propri atleti, con tre sedute settimanali, stabilite nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi.

L’ampia disponibilità della struttura ed il corposo comparto di allenatori consente di lasciare ancora aperte le iscrizioni per l’ingresso di nuovi atleti, ricordando che la scuola calcio accoglie tutti i nati dal 2006 al 2014.

Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,00, oppure telefonando al numero 368.3366247