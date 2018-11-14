Il fascino dei frutti tropicali coltivati nel nostro comprensorio, la loro produzione e le loro proprietà nutrizionali saranno il tema della puntata speciale di Domenica 25 novembre alle ore 18,00 presso la stazione FS di RC S Caterina.

La serata, in collaborazione con l’Associazione Italiana Biologi, con la partecipazione della dott.ssa Francesca Giuffrè, Presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria, e il supporto dei nutrizionisti biologi, dottori Domenico Laurendi, Maria Celeste Paviglianiti, Giuseppe Chindemi, Maria Tomasello, Marco Creazzo e Rosanna Parente, sarà impreziosita della presenza dei produttori locali dei frutti esotici. Avremo infatti il piacere di ospitare: i F.lli Bilardi, per le ANNONE, Carlo De Blasio per il MANGO, Pierdomenico Lucisano per AVOCADO, MANGO e ANNONA, Paolo Palamara per il LIME, Fabrizio Macheda per il GUAVA, i produttori di KIWI della piana di Gioia Tauro-Rosarno presentati dal Dott. Giuseppe Ierace.

Oltre al Convegno sul tema principale, la produzione e le proprietà nutrizionali dei frutti, integrato da bellissime immagini curate dai produttori e dai nutrizionisti, ci sarà spazio per la degustazione degli stessi, del gelato ai frutti tropicali, a cura dell’antica e pregiata Gelateria Cesare, e di Cocktail Tropicali, a cura della Bottiglieria 2010 Pellarese.

Ancora una volta, l’Associazione Incontriamoci Sempre, attraverso la valorizzazione dei locali della stazione FS di S. Caterina, si conferma fucina di idee aperta al territorio e laboratorio Culturale di primo piano nel panorama Calabrese e nazionale.

Fonte: Il direttivo Strati, Mauro, Allegra, Russo, Cotrupi