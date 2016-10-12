Alla Villa Comunale la Biodomenica di AIAB Calabria

Domenica 16 Ottobre 2016 la Villa Comunale di Reggio Calabria ospiterà per il secondo anno consecutivo la BioDomenica, l’appuntamento annuale organizzato da AIAB Calabria in collaborazione con il comune di Reggio Calabria. Dalle ore 9:00 alle ore 16:00 i produttori biologici della Calabria promuoveranno le eccellenze bio della nostra Regione.

L’evento sarà inoltre arricchito con laboratori didattici per bambini e con stand informativi sulla conoscenza diretta dei prodotti biologici certificati.

Un appuntamento storico per il biologico

La Biodomenica è un appuntamento storico che AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) dedica ai prodotti coltivati con i metodi dell’agricoltura biologica per consentire ai cittadini di conoscere direttamente i produttori, le loro aziende, le caratteristiche organolettiche dei singoli alimenti, aspetti fondamentali, in quanto consentono di ridurre i costi di filiera a vantaggio dell’ambiente e del consumatore. Buono, sano sostenibile è questo il biologico che vi presentiamo e che si metterà in mostra questa domenica, aprendo le sue porte ai cittadini.

Negli ultimi anni si è manifestato sempre più il bisogno di ricucire lo strappo tra le città e la campagna, come reazione al modello industrializzato, che tende a negare il ruolo degli agricoltori, del lavoro delle donne e degli uomini nei campi, il ruolo stesso della terra e del territorio. La piazza diventa la possibilità d’interscambio per due mondi che s’incontrano: campagna e città.

Gli agricoltori e gli allevatori racconteranno ai cittadini le loro esperienze promuovendo stili di vita più corretti, a partire dalla tavola.

Il laboratorio sulle api

Nella XVII edizione della Biodomenica, AIAB Calabria riserverà una particolare attenzione all’apicoltura biologica, grazie ad un laboratorio didattico che avrà lo scopo di far conoscere il mondo delle api e come queste siano un indicatore biologico di elevata sensibilità della qualità dell’ambiente. Attualmente la loro sopravvivenza rappresenta una delle emergenze ecologiche, infatti questo straordinario insetto, capace di uno stile di vita sociale “unico” tra le specie animali, rappresenta il termometro vivente della qualità dell’ecosistema.