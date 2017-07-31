Martedì 1 agosto 2017 dalle ore 21.00 il Planetario provinciale Pythagoras – Società Astronomica Italiana sez. Calabria dà appuntamento, alla cittadinanza tutta, alla Villa Comunale Umberto I di Reggio Calabria.

L’iniziativa, inserita nel programma “Estate Reggina 2017”, è patrocinata dall’amministrazione Città di Reggio Calabria.

Protagonista sarà il “Cielo d’Estate” con le Costellazione estive del Sagittario, dello Scorpione, del Cigno, della Lira e dell’Aquila.

Osserveremo un Cielo di piena estate con un sguardo al Cielo di primavera che ci sta lasciando.

Lo spettacolo offerto dall’osservazione della Luna, dei pianeti Giove e soprattutto Saturno al telescopio regalerà certamente emozioni al pubblico presente.

Per quanto l’inquinamento luminoso consentirà si potranno osservare oggetti del Cielo profondo, come per esempio l’ammasso globulare M13, la nebulosa planetaria M57.

Tentare non nuoce!

Gli esperti del Planetario guideranno il pubblico in questo meraviglioso viaggio tra stelle e pianeti riservando ai bambini una particolare attenzione.