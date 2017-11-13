Alla Viola non riesce l’impresa al PalaBorsani
I reggini partono bene e restano alla pari fino all'intervallo, poi il break di Legnano decide la gara: non basta Roberts con 20 punti
13 Novembre 2017 - 10:01 | di Vincenzo Comi
Non riesce alla Met Extra l’impresa di espugnare il PalaBorsani di Legnano. I reggini dopo un grande avvio e una prima metà di gara alla pari contro la Knights vengono sconfitti per 86 73. Decisivo il break di Legnano al rientro dagli spogliatoi.
Alla Viola non basta un Roberts da 20 punti. Mercoledì la Met Extra avrà la possibilità di riscattarsial Biella forum
FCL Contract Legnano – Metextra Reggio Calabria 86-73 (21-23, 18-15, 18-12, 29-23)
FCL Contract Legnano: Matteo Martini 20 (8/10, 1/3), Nikolas thomas Raivio 17 (5/11, 1/2), William ralph jr. Mosley 14 (6/9, 0/0), Alessandro Zanelli 10 (0/1, 1/3), Simone Tomasini 7 (1/1, 1/1), Federico Maiocco 6 (2/2, 0/2), Rei Pullazi 5 (1/2, 1/4), Daniele Toscano 5 (1/3, 1/1), Luca Gazineo 2 (1/1, 0/0), Edoardo Roveda 0 (0/0, 0/0), Paolo Tosi 0 (0/0, 0/0), Gabriele Berra 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (William ralph jr. Mosley 8) – Assist: 19 (Alessandro Zanelli 5)
Metextra Reggio Calabria: Andrew joseph Pacher 26 (5/8, 4/6), Chris Roberts 20 (1/3, 6/12), Agustin Fabi 13 (3/6, 1/6), Lorenzo Caroti 6 (1/3, 1/3), Riccardo Rossato 4 (2/5, 0/0), Patrick Baldassarre 3 (1/5, 0/4), Marco Passera 1 (0/3, 0/1), Lorenzo Benvenuti 0 (0/1, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/0, 0/0), Rocco Marino 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 31 12 + 19 (Andrew joseph Pacher 11) – Assist: 11 (Chris Roberts 8)
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