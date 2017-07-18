Protagonista questa settimana, una Dj di fama internazionale, che movimenterà la serata dei partecipanti al ritmo della sua musica: Dj Helen B. Come sempre l’appuntamento per danzare sotto le stelle è previsto per le 23:45. Ancora una volta, il Lido che sorge sulla costa jonica, a Melito di Porto Salvo, si farà riconoscere per la sua esclusività. All’Acanto Beach Club non si smette mai di ballare, perciò tenetevi pronti per l’evento di sabato 22 Luglio!
All’Acanto Beach Club arriva Dj Helen B
Sabato 22 luglio all'Acanto Beach Club serata con Dj Helen B, protagonista internazionale della consolle, alle 23:45
18 Luglio 2017 - 10:43 | di Eva Curatola
L’Acanto Beach Club è pronto per un altro sabato da togliere il fiato.
Lo stabilimento nasce “dal desiderio e dalla volontà di mantenere alto il livello di tutto quello che facciamo e pensiamo, è rivolta ad un pubblico esigente, che ha voglia di vivere esperienze sensoriali stimolanti, con il gusto, il desiderio ed il piacere di trovarsi in un ambiente unico.
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