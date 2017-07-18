All’Acanto Beach Club arriva Dj Helen B

L’Acanto Beach Club è pronto per un altro sabato da togliere il fiato.

Lo stabilimento nasce “dal desiderio e dalla volontà di mantenere alto il livello di tutto quello che facciamo e pensiamo, è rivolta ad un pubblico esigente, che ha voglia di vivere esperienze sensoriali stimolanti, con il gusto, il desiderio ed il piacere di trovarsi in un ambiente unico.

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