All’Accademia del Tempo Libero va in scena ‘La Traviata’
Il 7 gennaio 2017 all'Auditorium Zanotti Bianco l'opera di Verdi nell'allestimento del regista Mario De Carlo, prodotta da Morgana Opera Academy con l'Accademia del Tempo Libero
21 Dicembre 2016 - 11:52 | di Redazione
1052 – Charles Castronovo as Alfredo and Ekaterina Siurina as Violetta in the COC’s production of La Traviata, 2015. Conductor Marco Guidarini, director Arin Arbus, set designer Riccardo Hernandez, costume designer Cait O’Connor, and lighting designer Marcus Doshi. Photo: Michael Cooper Michael Cooper Photographic Office- 416-466-4474 Mobile- 416-938-7558 66 Coleridge Ave. Toronto, ON M4C 4H5
Il capolavoro di Giuseppe Verdi all’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria.
La Traviata, un vero e proprio evento quello che si svolgerà presso l’Auditorium Zanotti Bianco, il 7 gennaio 2017, alle ore 20 e 30.
L’opera celeberrima, prodotta dal Laboratorio Lirico di Alto Perfezionamento “Morgana Opera Academy”, in collaborazione con l’Accademia del Tempo Libero e la Fondazione Febea, nell’allestimento del grande regista Mario De Carlo, che ne cura anche scenografia e costumi con la direzione artistica di Serenella Fraschini.
M° Concertatore al pianoforte, Alessandro Praticò.
Quartetto d’archi F. Cilea di Reggio Calabria e Coro “F. Cilea” di Reggio Calabria.
Personaggi e Interpreti
Violetta Valery – Carmen Valeria Cardile
Flora Bervoix – Annalisa Cappelleri
Annina – Chiara Marino
Alfredo Germont – Giuseppe Varano
Germont padre – Luca Bruno
Gastone visconte di letorières – Gianluca Marino
Barone Duphol – Tommaso Scalzi
Marchese d’Obigny – Giovanni De Benedetto
Dottor Grenvil – Angelo Michele Mazza
Giuseppe domestico di Violetta – Gianluca Marino
Commissario – Giovanni De Benedetto
Assistente alla Regia: Marco Castagnoli
Direttore tecnico: Marcello Garretto
Luci : Arena Service
Costumi: Casa d’arte Arrigo, Milano.
La biglietteria, sita presso l’Auditorium Zanotti Bianco (sede dell’Accademia), resterà aperta nei giorni 27, 28, 29 dicembre e il 3, 4 e 5 gennaio, dalle ore 17 alle 18 e 30.
Il prezzo del biglietto è di 20 euro. I posti sono numerati. L’evento è aperto a tutta la città.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie