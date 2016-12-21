All’Accademia del Tempo Libero va in scena ‘La Traviata’

Il capolavoro di Giuseppe Verdi all’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria.

La Traviata, un vero e proprio evento quello che si svolgerà presso l’Auditorium Zanotti Bianco, il 7 gennaio 2017, alle ore 20 e 30.

L’opera celeberrima, prodotta dal Laboratorio Lirico di Alto Perfezionamento “Morgana Opera Academy”, in collaborazione con l’Accademia del Tempo Libero e la Fondazione Febea, nell’allestimento del grande regista Mario De Carlo, che ne cura anche scenografia e costumi con la direzione artistica di Serenella Fraschini.

M° Concertatore al pianoforte, Alessandro Praticò.

Quartetto d’archi F. Cilea di Reggio Calabria e Coro “F. Cilea” di Reggio Calabria.

Personaggi e Interpreti

Violetta Valery – Carmen Valeria Cardile

Flora Bervoix – Annalisa Cappelleri

Annina – Chiara Marino

Alfredo Germont – Giuseppe Varano

Germont padre – Luca Bruno

Gastone visconte di letorières – Gianluca Marino

Barone Duphol – Tommaso Scalzi

Marchese d’Obigny – Giovanni De Benedetto

Dottor Grenvil – Angelo Michele Mazza

Giuseppe domestico di Violetta – Gianluca Marino

Commissario – Giovanni De Benedetto

Assistente alla Regia: Marco Castagnoli

Direttore tecnico: Marcello Garretto

Luci : Arena Service

Costumi: Casa d’arte Arrigo, Milano.

La biglietteria, sita presso l’Auditorium Zanotti Bianco (sede dell’Accademia), resterà aperta nei giorni 27, 28, 29 dicembre e il 3, 4 e 5 gennaio, dalle ore 17 alle 18 e 30.

Il prezzo del biglietto è di 20 euro. I posti sono numerati. L’evento è aperto a tutta la città.