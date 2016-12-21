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All’Accademia del Tempo Libero va in scena ‘La Traviata’

Il 7 gennaio 2017 all'Auditorium Zanotti Bianco l'opera di Verdi nell'allestimento del regista Mario De Carlo, prodotta da Morgana Opera Academy con l'Accademia del Tempo Libero

21 Dicembre 2016 - 11:52 | di Redazione

La Traviata, Charles Castronovo (Alfredo) ed Ekaterina Siurina (Violetta), produzione COC 2015

1052 – Charles Castronovo as Alfredo and Ekaterina Siurina as Violetta in the COC’s production of La Traviata, 2015. Conductor Marco Guidarini, director Arin Arbus, set designer Riccardo Hernandez, costume designer Cait O’Connor, and lighting designer Marcus Doshi. Photo: Michael Cooper Michael Cooper Photographic Office- 416-466-4474 Mobile- 416-938-7558 66 Coleridge Ave. Toronto, ON M4C 4H5

Il capolavoro di Giuseppe Verdi all’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria.

La Traviata, un vero e proprio evento quello che si svolgerà presso l’Auditorium Zanotti Bianco, il 7 gennaio 2017, alle ore 20 e 30.

L’opera celeberrima, prodotta dal Laboratorio Lirico di Alto Perfezionamento “Morgana Opera Academy”, in collaborazione con l’Accademia del Tempo Libero e la Fondazione Febea, nell’allestimento del grande regista Mario De Carlo, che ne cura anche scenografia e costumi con la direzione artistica di Serenella Fraschini.

M° Concertatore al pianoforte, Alessandro Praticò.

Quartetto d’archi F. Cilea di Reggio Calabria e Coro “F. Cilea” di Reggio Calabria.

Personaggi e Interpreti

Violetta Valery – Carmen Valeria Cardile

Flora Bervoix – Annalisa Cappelleri

Annina – Chiara Marino

Alfredo Germont – Giuseppe Varano

Germont padre – Luca Bruno

Gastone visconte di letorières – Gianluca Marino

Barone Duphol – Tommaso Scalzi

Marchese d’Obigny – Giovanni De Benedetto

Dottor Grenvil – Angelo Michele Mazza

Giuseppe domestico di Violetta – Gianluca Marino

Commissario – Giovanni De Benedetto

Assistente alla Regia: Marco Castagnoli

Direttore tecnico: Marcello Garretto

Luci : Arena Service

Costumi: Casa d’arte Arrigo, Milano.

La biglietteria, sita presso l’Auditorium Zanotti Bianco (sede dell’Accademia), resterà aperta nei giorni 27, 28, 29 dicembre e il 3, 4 e 5 gennaio, dalle ore 17 alle 18 e 30.

Il prezzo del biglietto è di 20 euro. I posti sono numerati. L’evento è aperto a tutta la città.

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