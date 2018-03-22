Organizzato dall’ Istituto Comprensivo “Alvaro – Gebbione” in collaborazione con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, venerdì 23 marzo 2018 alle ore 17 presso la sala conferenze dell’archivio di via Casalotto, si terrà la manifestazione “Giuseppe Fantino: uno strano smarrimento” e vedrà la presenza del prof. Fortunato Mannino ricercatore, che ha ricostruito le fonti biografiche e documentali dello scrittore melicucchese.

Per i saluti istituzionali sarà presente GIUSEPPE FALCOMATA’ – sindaco di Reggio Calabria, EMANUELE ANTONIO OLIVERI – sindaco di Melicuccà, ANNA NUCERA – assessore all’istruzione Comune di Rc. Introduce MARIA ROSA MONTEROSSO – dirigente scolastico I.C. “Alvaro – Gebbione”, relaziona FORTUNATO MANNINO – docente di lettere e ricercatore. Il convegno sarà condotto e moderato da GIUSEPPE LIVOTI – giornalista. Interverranno ANGELO VECCHIO RUGGERI – presidente ASPEI, EDOARDO LAMBERTI CASTRONUOVO – editore Reggio TV, KATIA COLICA – editore.

Momenti musicali a cura dell’ensemble dell’I.C. “Alvaro – Gebbione”.