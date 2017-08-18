Prenderà il via oggi, venerdì 18 Agosto, il Concorso Nazionale Nuovi Talenti per la Moda 2017. A far da sfondo la bellissima Arena dello Stretto, teatro all’aperto di innumerevoli iniziative reggine.

L’appuntamento è per le ore 21:00 nell’anfiteatro cuore del lungomare di Reggio Calabria.

La kermesse, organizzata dall’Associazione “Le Tele di Aracne” in collaborazione con l’Istituto di Moda Burgo, ha lo scopo di promuovere e valorizzare il lavoro, la creatività ed il talento di stilisti emergenti, siano essi professionisti che studenti. In passerella le creazioni dei 12 concorrenti, tante sorprese e importanti ospiti. La giuria, composta da operatori nel settore della moda e del design, visionerà e valuterà i capi proposti dagli stilisti in gara.

Presentatori, ospiti e stilisti in gara

Presentatori della serata, saranno Consolato Malara e Marilena Alescio. Fra gli stilisti in gara: Maria Ambroggio, Isabella Emilia Caracciolo, Lorena Casile, Mariagrazia Esposito, Inajeta Gjoka, Alberto Messina, Tiziana Pansino, Gianpaolo Proietto, Giada Rinaldi, Valentina Romeo e Nancy Emma Perrelli, Stefania Voria, Carmelina Vulcano, con riserve: Marinella De Vita ed Elisa Petrocelli.

Ospite speciale dell’evento, che vedrà al centro della scena la moda, Biagio Belsito Art Director Istituto Di Moda Burgo Milano. Tra gli stilisti: Pier Paolo Cassone, Adriana Scopelliti, Mimma Tripoli. Il Fashion Director Jurji Patelli.

Acconciature a cura di Federica Presto Hair Designer. Make Up di Mana’ Nadia Mastroieni. To Be Makeup, Nails E Beauty Academy Di Ilaria E Angela Matarazzo – Lamezia Terme. Fotografo: Antonio Pitea. Riprese Video: Filippo Repici – Graziano Tomarchio.

Giuria, premi e diretta web

La giuria, sarà chiamata a giudicare i due abiti dei finalisti in concorso, secondo i parametri di creatività e manifattura. In palio 2 borse di studio del valore rispettivamente di euro 500,00 e 300,00 e un premio per la creatività omaggiati da Edilcondera Cuzzola.

Sarà possibile assistere all’intera Kermesse non solo dal vivo, ma anche in diretta web su Youtube e Facebook a cura della Graziano Tomarchio Production.