All’arena dello stretto il talk&cooking show ‘Reggio rosso Goji’

Reggio Calabria si tinge di rosso Goji. E per l’esattezza di GOJI ITALIANO. “Reggio Rosso Goji” è il titolo dell’evento che si terrà domenica 17 luglio 2016 dalle ore 20,00 alle ore 21,00 presso l’Arena dello Stretto sul noto “lungomare più bello d’Italia”.

Il Talk&Cooking show del GOJI ITALIANO si svolge nell’ambito di Tabularasa Festival, la seguitissima kermesse di cultura e spettacoli estiva giunta alla decima edizione.

Sarà Anna Aloi a condurre l’evento gastronomico-culturale durante il quale si parlerà di Goji e delle rinomate bacche della salute ma soprattutto durante il quale si degusteranno in anteprima le pietanze a base di Bacche fresche di GOJI ITALIANO bio. Sono previsti gli interventi di Rosario Previtera agronomo e presidente della rete di imprese Lykion per la filiera del GOJI ITALIANO, di Patrizia Pellegrini naturopata bioterapeuta nutrizionale, di Stefania La Badessa farmacista e autrice di “Medicina naturale per la donna” la quale realizzerà in diretta dei prodotti cosmetici artigianali a base di Bacche fresche di Goji Italiano.