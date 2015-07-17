All’Art Factory la presentazione di MAD Fest, il primo Festival della Musica Indipendente

Una giornata intera di musica indipendente il 25 luglio al Lido La Cruz di Saline Joniche con Kutso, Duppy Rockers, LeSigarette!! e band reggine: è il MAD Fest

L’appuntamento con la conferenza stampa di presentazione del MAD Fest, primo Festival della Musica Indipendente a cura del Collettivo (L)imitazione, è fissata per le ore 11:00 di sabato 18 Luglio presso i locali dell’Art Factory Viale Aldo Moro trav. XI n° 11

Il MAD Fest è figlio del lavoro del collettivo che ha coordinato in 5 location diverse le 24 band che hanno partecipato entusiaste ai concerti, strumento essenziale alla raccolta delle offerte che hanno reso possibile tutto questo.

Il MAD Fest è una giornata di festa per ricordarci che con la giusta dose di follia si possono intraprendere dei percorsi condividendone i fini collettivi.

Il MAD Fest era una promessa che OGGI diventa certezza: sabato 25/07 vi aspetta una giornata intera di musica al Lido La Cruz di Saline Joniche (RC) con Kutso, Duppy Rockers, LeSigarette!! E La Fine.

A questi nomi si aggiungono diverse band reggine che sostengono il progetto del collettivo: A Mood Project, Biodegradabdrs, Bluestones, Drunklit, Francesco Stilo Cagliostro, LaBrain, Spring Decade ed Uvì. A loro sarà riservato un vero e proprio posto al sole, uno spazio dedicato che ci terrà compagnia per tutto il pomeriggio.

La giornata di musica avrà inizio alla ore 15:00 e sarà supportata dai media partner calabresi Mammalucco Onlus, Turnover Concerti, Suoni Pindarici, Radio Flo, Overdrive Records ed InfoOggi Groove On.

Durante la conferenza, saranno registrati stampa gli accrediti per il festival.

il collettivo di (L)imitazione

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