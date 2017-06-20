All’asilo Heydi ‘Un pomeriggio con la cultura’

Giorno 23 giugno alle ore 19,00, si terrà a Gallico, presso l’asilo Heydi, “Un pomeriggio con la cultura“, con studenti e docenti della James Madison University (Virginia USA). Evento organizzata dall’Associazione culturale “Tre Quartieri“:

Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione “Tre Quartieri”, Oreste Pennestrì, lo storico Franco Arillotta relazionerà sul tema “Parliamo di storia locale”.

Di seguito ci sarà la proiezione del video della manifestazione: Rievocazione storica della presa di possesso della ricompra della Baronia di Sambatello.

Durante la serata saranno recitate delle poesie di Mariangela Costantino da parte del prof. Antonio Palmenta.

La serata sarà allietata dalle musiche del prof. Nicola Sgrò. Quindi ci sarà la cerimonia di premiazione dei vincitori dei concorsi video e fotografia e consegna degli attestati di merito e partecipazione.