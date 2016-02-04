All’asta le divise firmate dai giocatori dell’Old Star Game
Dieci giorni per aggiudicarsi le maglie firmate dai protagonisti della partita contro la Nazionale Italiana Master a sostegno delle missioni mediche
04 Febbraio 2016 - 08:10 | di Vincenzo Comi
Dopo il grande successo della I° edizione dell’Old Star Game, organizzata in occasione del 50° Anniversario della Viola Reggio Calabria, sono state messe all’asta su eBay le divise firmate di tutte le vecchie glorie della Viola che hanno disputato la partita amichevole contro la Nazionale Italiana Master, lo scorso 10 gennaio.
La solidarietà dell’Associazione Culturale “Uniti per un sorriso” e della Viola Reggio Calabria continua per raccogliere ulteriori fondi a sostegno delle missioni mediche di Operation Smile.
A partire da oggi ci sono 10 giorni di tempo per aggiudicarsi all’asta le maglie dei segu enti giocatori dell’Old Star Game:
Agostino Li Vecchi – Davide Lamma – Gustavo Tolotti – Donato Avenia – Hugo Sconochini – Kim Hughes – Lucio Laganà – Marco Spangaro – Mario Porto – Paolo Giuliani – Rocco Famà – Sandro Santoro – Stefano Attruia
|Il ricavato delle aste verrà destinato al sostegno delle missioni mediche del 2016.
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