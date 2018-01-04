Venerdì 5 gennaio alle ore 18:00 sarà tenuto, presso l’Auditorium del Centro Civico di Arghillà di Reggio Calabria, il Concerto Inaugurale dell’Orchestra Giovanile ANBIMA della Provincia di Reggio Calabria. Un Concerto particolarmente significativo e musicalmente ricco, che vedrà insieme il Complesso Bandistico “Euterpe” di Catona di Reggio Calabria, diretto dal M° Giuseppe Maira, l’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova, diretta dal M° Gaetano Pisano, l’Orchestra di Fiati “Giuseppe Rechichi” di Oppido Mamertina, diretta dal M° Stefano Calderone e il Complesso Bandistico “M. Mammoliti” di Seminara, diretto dal M° Bruno Zema.

La positiva e ricca esperienza maturata dalle predette Orchestre, arricchita dalla competenza dei loro Maestri, costituisce certamente il valore aggiunto all’iniziativa dell’ANBIMA che vuole esaltare, con un progetto organico, inclusivo e non occasionale, la ricchezza dei singoli al servizio di una comunità più vasta, che certamente comprende anche altre significative esperienze.

Il Concerto sarà diretto dai Maestri Stefano Calderone, Giuseppe Maira, Gaetano Pisano e Bruno Zema, e comprenderà un repertorio ricco di significative musiche di A. Adam, S. Reineke, J. De Haan, R.W Smith e M. Somadossi.