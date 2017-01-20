All’Auditorium Lucianum il convegno sull’amministrazione di sostegno

CamMino, avvocati per la famiglia e i minorenni, organizza a Reggio un convegno gratuito sull'amministrazione di sostegno tra normativa e prassi

CamMino, Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Sede di Reggio Calabria ha promosso ed organizzato, il convegno sul tema “L’amministrazione di sostegno tra normativa e prassi” che si svolgera’ a Reggio Calabria il prossimo 20.01.2017 ore 15.00-19.00, presso l’Auditorium Lucianum “Don Mimmo Gerace” Via Monsignor De Lorenzo 30.

La partecipazione è libera e gratuita e l’invito è rivolto agli avvocati, ai professionisti ed agli operatori del settore socio-sanitario, e a tutti quei cittadini interessati ad approfondire la conoscenza dei compiti e dei poteri dell’amministratore di sostegno, ossia di questa figura introdotta nel nostro ordinamento con la legge 6/2004 quale risorsa per un’efficace protezione e tutela dei soggetti fragili, siano essi anziani, disabili, persone in recupero da forme di dipendenza patologica e malati psichiatrici.

I relatori e i temi degli interventi

Le attività, che avranno inizio con i saluti istituzionali e l’introduzione dell’Avv. Maria Grazia Marra Presidente di CamMino sede di Reggio Calabria, vedranno susseguirsi gli autorevoli interventi della Dott.ssa Rita Russo Consigliere della Corte d’Appello di Catania sul tema “Poteri e doveri dell’amministratore di sostegno” e della Dott.ssa Erica Passalalpi, Giudice Tutelare del Tribunale di Reggio Calabria che tratterà il tema “Autorizzazione e consensi dell’amministratore di sostegno per i trattamenti sanitari in favore dell’amministrato”.

Seguirà una relazione dell’avv. Rita Ielasi, Presidente di CamMino sede di Messina che delineerà la figura dell’avvocato amministratore di sostegno, della Dott.ssa Tiziana Amodeo G.O.T. con funzioni di Giudice Tutelare che traccerà la linea di demarcazione tra interdizione ed amministrazione ponendo un accento sui criteri discretivi ed applicazioni pratiche alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale ed infine, insieme alla Dott.ssa Giulia Albiero, G.O.T. con funzioni di Giudice Tutelare del Tribunale di Reggio Calabria, si procederà alla discussione delle criticità con riferimento a casi pratici.

Modererà il convegno l’avv. Donatella Nucera Consiglio Direttivo Nazionale CamMino.

Moduli di adesione per i partecipanti

Nel corso dell’evento saranno distribuiti dei moduli di adesione tra i partecipanti che volessero fornire la loro disponibilità ad accettare incarichi.