“MusiCalabria: la rete a servizio della musica” in calendario giovedì 10 maggio 2018 prossimo a Reggio Calabria nell’Auditorium Nicola Calipari presso il Consiglio Regionale, sarà il ricco e impegnativo appuntamento didattico e artistico che mostrerà in concreto il lavoro di un gruppo di scuole in questi mesi collegate in rete, impegnate in un progetto volto a potenziare attività musicali e teatrali. L’evento “Musicalabria” vede coinvolti insieme con gli alunni dell’istituto comprensivo Falcomatà Archi di Reggio Calabria, anche quelli dell’istituto comprensivo “A Vespucci” di Vibo Valentia, del Liceo Scientifico “L.S. Della Valle” di Cosenza, dell’ic “Casalinuovo” di Catanzaro, del Liceo Scientifico “ V. Gravina”, del Liceo musicale “ V. Scaramuzza” di Crotone.

Tutte le scuole coinvolte interverranno alla manifestazione con performances orchestrali, vocali e corali in modo da enfatizzare l’intensa attività artistico – culturale che, a prosecuzione di quanto già sperimentato ed attuato dall’ic “Falcomatà Archi“ nei precedenti anni scolastici quale scuola della rete nazionale nell’ambito del progetto “ Musica è scuola”, sta per prendere avvio, in ambito regionale: infatti, l’ic Falcomatà Archi è stato individuato, quest’anno, “scuola polo regionale” per il potenziamento delle attività musicali e teatrali.

La Settimana Nazionale della Musica a Scuola

L’evento regionale, organizzato dalla Direzione Generale dell’USR per la Calabria e dalla Scuola Polo Regionale, si terrà nell’ambito della “Settimana Nazionale della Musica a Scuola”, quest’anno dedicata alla memoria di Josè Antonio Abreu, che dedicò la sua vita alla lotta per l’inclusione e la promozione sociale e per la diffusione dell’apprendimento della musica per tutti, attraverso la creazione del “Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles” in Venezuela.

Nel corso della giornata del 10 maggio, inoltre, sarà presentata la rete regionale costituita per la realizzazione del progetto “Crescendo a scuola di creatività”, alla presenza di soggetti istituzionali massimi rappresentanti del settore Istruzione e del mondo politico amministrativo.

Chi coordina gli interventi musicali

L’organizzazione e il coordinamento degli interventi musicali sono affidati al prof. Martino Parisi, docente di musica presso l’ic Falcomatà Archi, affiancato da un gruppo di lavoro che ormai ha dato prova di essere all’altezza del compito, le docenti Ernesta Di Stefano, Graziella Barillà, Carmen Toscano, sostenuti dall’intero dipartimento di area.

“La musica come linguaggio universale – sostiene la dirigente Dottoressa Serafina Corrado – va intesa quale volano per lo sviluppo delle “intelligenze” come ormai condiviso dalla pedagogia contemporanea ed, in particolare, dell’intelligenza emotiva, che offre un valore aggiunto ai saperi e costituisce un fattore di crescita e sviluppo privilegiato sia della società che dei suoi cittadini, sul quale fare leva, per la costruzione olistica della personalità”.“Siamo onorati – conclude la dirigente Corrado – di assumere l’incarico assegnato dal MiuR alla scuola Polo, ed alla rete che alla stessa afferisce, a margine della procedura di selezione della citata candidatura. Appuntamento quindi al 10 maggio, con l’evento MusiCalabria che vedrà le scuole della nostra regione condividere una significativa giornata in cui sarà esaltato il valore didattico-educativo della musica”.

Fonte: Dirigente Scolastico Dott.ssa Serafina Corrado Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi di Reggio Calabria