Alle Muse giornalisti ed esperti presenti a Sanremo 2017

L’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” continua la sua attenta programmazione nell’ambito dell’anno sociale 2016/2017 trattando un argomento di grande attualità attinente al mondo musicale ed a tutto quello che ruota intorno ad un vero e proprio fenomeno che tutta Europa invidia.

È Sanremo, la sua organizzazione, una vera e propria macchina organizzativa che vive da 67 edizioni crea ancora oggi tante domande, curiosità ed approfondimenti.

Testimonianze, filmati, collegamenti ed interviste animeranno domenica 19 febbraio alle ore 18 la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19, dichiara Giuseppe Livoti, con l’ennesimo appuntamento domenicale delle Muse. Saranno presenti alcuni protagonisti della sala stampa e del Dopofestival, ed animeranno un dibattito con il pubblico per fare capire meglio meccanismi del mondo musicale, dello show business e del gossip festivaliero.

Ospiti dunque Antonella Pangallo – dj e giornalista di Melito Tv e Radio Studio 95, Fabio Musumeci – sensitivo e giornalista di Melito Tv e Radio Studio 95, Dario Amodeo – regista e reporter, Teresa Polimeni Cordova – critico letterario e vice presidente Muse.