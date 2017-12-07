Alle ‘Muse’ grande avvenimento per l’arte sacra
Alla Sala d'Arte Le Muse la restituzione ai Frati Cappuccini della statua in cartapesta della Madonna Assunta, tornata al suo splendore dopo il restauro
07 Dicembre 2017 - 16:05 | di Eva Curatola
Il presidente Muse Giuseppe Livoti invita i reggini ad un grande momento di condivisione della città e di un bene storico – artistico che troverà il suo posto tra i beni dei frati cappuccini.
Sarà proprio la sede Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe domenica 10 dicembre alle ore 18 il luogo che ospiterà “VITA NUOVA – LA SACRA STATUA DELLA MADONNA ASSUNTA”.
La statua restaurata della Madonna Assunta
Un vero e proprio avvenimento per vedere dal vivo un’ opera “importante manufatto in carta pesta”, riconsegnata alla Comunità dei Frati Cappuccini di Reggio Calabria dopo essere stata ritrovata e sottoposta ad un urgente e necessario restauro che l’ha finalmente riportata al suo nuovo splendore.
E proprio Michele Mazzeo – sacerdote cappuccino docente di Sacra Scrittura alla Pontificia Università Antonianum di Roma – all’Istituto Teologico Calabro di Catanzaro ed alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli – converserà con il pubblico in occasione della restituzione, relazionando sui significati di tale manufatto e sull’importanza ed il ruolo della Madonna Assunta.
Padre Mazzeo è impegnato attivamente nella pastorale della Parola di Dio, cura della vita e del creato con diversi progetti, fra i quali la realizzazione del DVD: Il mistero della vita. Gesù maestro ed educatore (Torino 2015). Tra le sue opere più importanti ricordiamo: La sequela di Cristo. Nel libro dell’Apocalisse Milano 1997; Lettere di Pietro. Lettera di Giuda.
Nuova versione, introduzione e commento, Milano 2002; Pietro. Roccia della Chiesa, Milano 2004; Vangelo e Lettere di Giovanni. Introduzione, esegesi e teologia, Milano 2007; Bibbia ed educazione. Per una nuova evangelizzazione, Milano 2011; Spiritualità del Nuovo Testamento. Ascolto e sequela, Bologna 2011. Altro momento sarà affidato a Ilario De Marco – restauratore della statua e personalità che negli anni ha eseguito numerosi lavori di recupero di arte antica ed inoltre ha realizzato importanti presepi come quello della Basilica dell’Eremo o ancora le riproduzioni in scala dopo numerosi studi dei principali palazzi antecedenti al terremoto del 1908. Filo conduttore i brani sacri eseguiti dai soci Muse e componenti del Coro diretto dal M. Enza Cuzzola con l’accompagnamento al pianoforte dalla prof.ssa Rosaria Livoti.
Poesie e canti per l’Immacolata
Anche la poesia avrà spazio durante l’incontro con il Gruppo dei Poeti: Rossana Rossomando – Pina Calabro’ – Luigi Barberio – Nanà Logiudice – Adele Leanza – Clara Condello – Teresa Celestino – Doro – Pina Verduci che si soffermeranno in versi sul senso della Festa dell’Immacolata.
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