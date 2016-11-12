Alle Muse: insieme per Il giardino che nessuno sa…

Il “Laboratorio delle Arti e delle Lettere – Le Muse” di Reggio Calabria continua la sua programmazione nell’ambito dell’anno sociale 2016/2017 animando così il dibattito culturale con il classico appuntamento della domenica.

Le nostre -agorà di pensiero- dichiara il presidente Muse Giuseppe Livoti, sono sempre ricche di indicazioni, anche e soprattutto attinenti al territorio e lo spunto che abbiamo dedicato questa settimana è molto accattivante poiché in un’unica conversazione abbiamo riunito i massimi rappresentanti sul territorio che possano raccontare quella che è la nostra ricchezza ovvero il paesaggio, il verde tipico dell’area mediterranea ed l’agrume per eccellenza che produce la nostra terra, l’oro verde, -il bergamotto- .

L’erbario dell’anima

Inoltre insieme a nomi importanti calabresi, gli artisti Muse hanno inventato un loro erbario creando così “L’erbario dell’anima”, attraverso una trasposizione ed una etichettatura pittorica e fotografica di tipiche foglie dell’area della provincia reggina.

Domenica 13 novembre alle ore 18.00 la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19 si animerà con la manifestazione-conversazione “Il Giardino che nessuno sa…” con la partecipazione di Francesca Giuffre’ – presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Rc, Giuseppe Bombino – presidente Parco D’Aspromonte, Anna Rita Galletta – dirigente IIS “Boccioni-Fermi”, Ezio Pizzi presidente del Consorzio del Bergamotto.

Gli artisti della collettiva

Per la collettiva d’arte ERBARI DELL’ANIMA – partecipano: Sebastiano Plutino, Santa Maria Milardi, Pierfilippo Bucca, Simona Scopelliti, Antonella Laganà, Francesco Logoteta, Grazia Papalia, Mimma Gorgone, Cristina Benedetto, Daniela Campicelli, Adele Leanza, Manuela Lugarà, Elvira Sirio.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 18 alle ore 20