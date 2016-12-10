Alle Muse: le stagioni di una vita…

Una domenica dedicata ancora una volta ad indagare i meandri delle “Stagioni delle Vita” con gli input raccontati dal critico Paola Abenavoli.

Così si preannuncia la domenica targata Muse che ritorna con l’inedito appuntamento dei videodibattiti con ben tre opinionisti. Una occasione culturale nell’ambito della programmazione de “Laboratorio delle Arti e delle Lettere – Le Muse” di Reggio Calabria che, domenica 11 alle ore 18 vedrà la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19, ospitare l’idea del talk- show per un appuntamento aperto ad i soci ed alla città di Reggio Calabria.

Il talk-show sulle fasi evolutive

L’occasione, come ricorda il presidente Muse Giuseppe Livoti, vuole essere quella di dedicare un incontro ad una macro tematica quella appunto delle fasi evolutive, che verranno esaminate nelle sue dinamiche, una volta al mese. Opinionisti da una parte e reazione del pubblico per reagire sulla tematica della serata.

Dall’infanzia all’adolescenza, all’età adulta, passando per la fase dell’innamoramento ed il rapporto genitori-figli: le stagioni della vita e la loro rappresentazione attraverso la storia del racconto video saranno al centro della serata. E l’esperta di storia del teatro e del cinema Paola Abenavoli si soffermerà sulla narrazione dei vari aspetti della vita, delle varie età, delle diverse problematiche che si legano alle differenti stagioni della vita stessa. Oggi le fasi evolutive vengono raccontate in varie trasposizioni ricorda l’Abenavoli ed in particolare in animazioni, strumenti audiovisivi ed hanno grande efficacia di racconto e diffusione, come le webseries, ma pure le pubblicità o i corti realizzati da grandi aziende sviluppano la tematica del passare del tempo.

Gli ospiti della serata

Per la serata saranno presenti il Luogotenente dei carabinieri Cosimo Sframeli, il soprano e docente del Conservatorio di Musica Rc Serenella Fraschini ed il direttore de “La voce del Sud” Saverio Zuccalà. Tre personalità della città di Reggio Calabria e della provincia che si racconteranno al pubblico.