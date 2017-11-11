La Sala D’Arte “Le Muse” di via San Giuseppe, 19 continua con grande partecipazione di pubblico la nuova programmazione 2017/2018 dell’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere”.

La presentazione del libro Mamme Sospese

Domenica 12 novembre alle ore 18 invece sempre presso la Sala d’Arte di via San Giuseppe 19, si terrà la prima nazionale della presentazione del libro della giornalista Ambra Caserta edito da Scatole Parlanti Edizioni – Gruppo Editoriale Alter Ego dal titolo “Mamme Sospese”. Parteciperà alla presentazione oltre all’autrice, il critico letterario Teresa Polimeni Cordova vice presidente Muse, Laura Sambo – ginecologa e psicoterapeuta, Giulia Cuzzocrea – genitore e docente, Francesca Rappoccio – docente ed editor.

Il romanzo racconta di Virna che ha trentaquattro anni, un lavoro precario, un amorevole marito e un desiderio naturale ma, nel suo caso, difficile da realizzare: riuscire a diventare mamma. La sua è un’attesa tutt’altro che dolce, fatta di angoscia, frustrazione, delusione e nello stesso tempo di fiducia e determinazione. Sotto il cielo della strampalata cittadina di Stellaria c’è qualcuno che combatte la sua battaglia al contrario: è la piccola Amélie, per nulla pronta a immaginarsi nelle vesti di madre. Quello che per Virna rappresenta il coronamento di un sogno, per Amélie si configura invece come un vero e proprio incubo. Sono due speranze opposte le loro, che arrivano però a incrociarsi e a prendersi per mano. Perché, nonostante tutto, entrambe condividono la stessa volontà di riemergere dal triste limbo delle mamme sospese.

La mostra collettiva Origini

Abbinata alla presentazione del romanzo inoltre verrà inaugurata la mostra – collettiva d’arte dal titolo “Origini”. Ogni artista si è soffermato sulle origini dell’uomo, delle cose ed ha affidato la comunicazione alla tela, mettendo in evidenza la sua identità espressiva – pittorica – materica.

Partecipano alla mostra: Antonella Laganà, Francesco Logoteta, Grazia Papalia, Elvira Sirio, Pierfilippo Bucca, Manuela Lugarà, Cristina Benedetto, Angelo Meduri, Daniela Campicelli, Adele Leanza, Pina Calabro’, Santina Milardi.