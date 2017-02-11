Alle Muse si parla dell’alkimia della coscienza
Domenica 12 febbraio alla Sala d'Arte Le Muse una conversazione sul pensiero come forma e sul suo ruolo nei nostri comportamenti
11 Febbraio 2017 - 16:40 | di Redazione
Ancora una domenica con l’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” che continua la sua attenta programmazione nell’ambito dell’anno sociale 2016/2017.
Il presidente Giuseppe Livoti – ricorda come di volta in volta gli argomenti cambiano poiché si vuole dare al palinsesto del sodalizio, tanti input per riflettere all’interno di dinamiche che di volta in volta spaziano dal sociale, all’informazione, a contaminazioni artistiche, letterarie considerando sempre e soprattutto l’uomo al centro della propria vita e storia.
In questa ottica – continua, si inserisce l’appuntamento di domenica 12 febbraio alle ore 18 presso la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19, conversazione in cui verrà trattato l’alkimia della coscienza, il pensiero come forma e la sua interpretazione nei nostri comportamenti. Si dialogherà sul senso della coscienza che crea la realtà in cui si agisce attraverso – il pensiero positivo-, attuando così l’armonia della bellezza.
L’appuntamento dunque è volto a capire i “nuovi spazi” della mente, passando dalla realtà al sogno, in un approccio diverso nei confronti della stessa.
Di tutto questo, ne parlerà la dott.ssa ed esperta Daniela Lupoi, mentre l’arch. Rocco Calarco si soffermerà sull’alkimia nella produzione materiale di oggetti d’arte animati da plasticità simboliche tra realtà e metafora.
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