Alle Muse un incontro su innamoramento e cuore

Ancora una domenica per raccontare alle Muse quelle che sono le dinamiche del cuore. L’occasione è data dalla vicina festa degli innamorati il 14 febbraio e così – commenta Giuseppe Livoti – presidente Muse, abbiamo pensato ad un incontro che faccia parlare e raccontare attraverso la figura di professionisti ed esperti delle dinamiche dell’innamoramento e del cuore poiché quando si ama un’altra persona si vuole il bene di questa e non si mette se stessi e il proprio sentimento davanti a tutto.

Un dibattito interessante e a più voci animerà domenica 5 febbraio alle ore 18 la Sala D’Arte Le Muse di via San Giuseppe 19 con ospiti illustri: Vincenzo Nociti – dirigente medico ospedaliero responsabile struttura U.V.A, Dominella Quagliata – psicologa e psicoterapeuta, Rosalba Pristeri – docente storia e filosofia, Mila Lucisano – docente lettere, Marisa Scicchitano – gallerista e pittrice.

Inoltre agli artisti Muse è stato chiesto di comunicare le sensazioni del cuore attraverso una inedita iconografia pittorica e scultorea con inedite rielaborazioni.

Così gli artisti Francesco Logoteta, Pierfilippo Bucca, Cristina Benedetto, Maria Grazia Geniale, Rossella Marra, Domenica Gorgone, Adele Leanza, Daniela Campicelli, Pina Calabro’, Santa Maria Milardi, Antonella Laganà, Grazia Papalia, Doro hanno raccontato le ragioni del sentimento tra materia e plasticità esecutive.