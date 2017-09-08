Allerta meteo arancione sulla costa tirrenica della Calabria
Avviso di criticità per precipitazioni intense sulle zone di allerta Cala 1, 2 e 3: temporali sparsi e forti raffiche di vento sulla fascia tirrenica
08 Settembre 2017 - 18:08 | di Vincenzo Comi
“È stato emesso in data odierna un Avviso di Criticità per Possibili Precipitazioni intense sulle zone di allerta Cala 1,2,3 che comprendono tutta la fascia tirrenica calabrese ove si prevedono temporali sparsi”.
E’ quanto dichiara il direttore del Centro Funzionale Decentrato Multirischi dell’Arpacal, ing. Raffaele Niccoli.
“Inoltre, è in corso di validità un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse emesso ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, CFC – Settore Meteo per possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su tutta la nostra regione, con fenomeni che potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.
“Per seguire l’evoluzione meteorologica e monitorare i possibili effetti al suolo – conclude Niccoli – il Centro Funzionale opererà in H24 in costante contatto con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, il Presidente della Giunta Regionale, la UOA Protezione Civile Regionale e tutti gli enti del Sistema di protezione civile”.
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