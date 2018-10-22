Allerta arancione e rossa in Calabria: molti comuni dispongono la chiusura delle scuole per martedì 23 ottobre. L'elenco è in aggiornamento

Attese per domani, martedì 23 ottobre, intense precipitazioni in Calabria con venti forti e mareggiate lungo le coste. A seguito del bollettino di allerta arancione e rossa diramato dal dipartimento della Protezione civile, molti comuni hanno disposto la chiusura degli edifici scolastici e la conseguente sospensione delle lezioni. I dati sono in continuo aggiornamento.

Catanzaro

Simeri Crichi, Catanzaro (anche l’Università interromperà l’attività didattica), Girifalco, San Sostene, Satriano, Gizzeria, LAmelia Terme, Soverato, Davoli, Pianopoli.

Cosenza

Corigliano- Rossano, Mirto Crosia, Cassano Jonio, Frascineto, Villapiana (l’ordinanza in questo comune è estesa anche agli edifici comunali), Acri.

Crotone

Crotone, Umbriatico, Isola Capo Rizzuto, Roccabernarda, Cirò, Pallagorio.

Reggio Calabria

Melito Porto Salvo, Bagnara Calabra.