Allerta meteo in Calabria, l’elenco delle scuole che rimarranno chiuse
Allerta arancione e rossa in Calabria: molti comuni dispongono la chiusura delle scuole per martedì 23 ottobre. L'elenco è in aggiornamento
22 Ottobre 2018 - 21:15 | di Vincenzo Comi
Attese per domani, martedì 23 ottobre, intense precipitazioni in Calabria con venti forti e mareggiate lungo le coste. A seguito del bollettino di allerta arancione e rossa diramato dal dipartimento della Protezione civile, molti comuni hanno disposto la chiusura degli edifici scolastici e la conseguente sospensione delle lezioni. I dati sono in continuo aggiornamento.
Catanzaro
Simeri Crichi, Catanzaro (anche l’Università interromperà l’attività didattica), Girifalco, San Sostene, Satriano, Gizzeria, LAmelia Terme, Soverato, Davoli, Pianopoli.
Cosenza
Corigliano- Rossano, Mirto Crosia, Cassano Jonio, Frascineto, Villapiana (l’ordinanza in questo comune è estesa anche agli edifici comunali), Acri.
Crotone
Crotone, Umbriatico, Isola Capo Rizzuto, Roccabernarda, Cirò, Pallagorio.
Reggio Calabria
Melito Porto Salvo, Bagnara Calabra.
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