L’Indastrya Club, il contenitore di eventi più grande della Calabria torna con un’altra delle sue sorprese.

Dopo il successo di Capodanno che avevo visto protagonista Cristian Marchi, uno dei più grandi dj italiani, il locale della periferia reggina apre le porte al mondo dello spettacolo con le selezioni ufficiali del Grande Fratello.

Con il 2018 riparte anche il noto reality di Canale 5. Dopo il grande successo ottenuto con il Grande Fratello Vip che ha incoronato vincitore Daniele Bossari, torna sul piccolo schermo il reality show che dal 2000 tiene gli italiani incollati alla televisione. Non si conosce ancora la data di messa in onda della nuova stagione, ma si parte con le selezioni e Reggio Calabria non può che essere una delle tappe.

La location predestinata è proprio quella dell’Indastrya Club che, dal momento della sua apertura, non ha smesso di fare faville e raccogliere il consenso del popolo reggino ed anche questo evento non lascerà di certo scontenti gli avventori.

La serata avrà inizio alle 21:00 con aperitivi, balli caraibici e disco latina sulle note di Dj Paso.

A 00:30 al via la serata disco con un grande dj set composto da Dj Love e Pasquale Morabito, Dj Enzo Romeo e Piros, voice Dock Condello e Martina Faccioli, vocalist Monika Manuardi e Peppe Plutino.

L’appuntamento è per sabato 27 gennaio 2018 a San Gregorio in Via delle Industrie, 6. Forse Mediaset sta cercando proprio te!

