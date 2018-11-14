Allo Showroom Laruffa Pierina Laganà in ‘I Profumi dell’Eros’
Scrittura, pittura, teatro, danza, musica e moda in un'unica performance: sabato 24 novembre allo Showroom Laruffa
14 Novembre 2018 - 10:59 | di Vincenzo Comi
Si terrà sabato 24 novembre alle ore 17:00, presso lo Showroom Laruffa sito in via del Torrione la performance dell’artista Pierina Laganà dal titolo: “I Profumi dell’Eros“. Un insieme di scrittura, pittura, teatro, danza, musica e moda.
L’evento che sarà presentato dalla giornalista Antonella Postorino prevede l’intervento dello psichiatra Pasquale Romeo. Il tutto allietato dalle musiche alla cui regia: Loredana Meduri e, con l’intervento in danza di “Reggio Tango”.
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