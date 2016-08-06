Allo Sport Village i Campionati Italiani Femminili Under 13
Sono 60 le atlete attese a Catona per i Campionati Italiani Femminili Under 13 di tennis, ospitati per la prima volta dalla Calabria
06 Agosto 2016 - 18:17 | di Vincenzo Comi
Lunedì 8 agosto, alle ore 19 e 30, il circolo Sport Village di Catona accoglierà le 60 atlete che giungeranno a Reggio Calabria per i Campionati Italiani Femminili Under 13 di tennis, ospitati per la prima volta dalla Calabria.
Porgeranno il loro saluto alle atlete, tra gli altri, il presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero, l’assessore comunale allo Sport Antonino Zimbalatti e i consiglieri comunali Antonio Pizzimenti ed Enzo Marra.
Saranno anche presenti, insieme allo staff organizzativo del torneo, i vertici della Federazione Italiana Tennis, tra cui il presidente regionale Giuseppe Lappano, Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, Giovanni Paolisso e Paolo Girella, responsabili nazionali delle attività under 16.
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