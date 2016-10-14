Allo Sporting club di Bocale il Soccer camp xtreme

Si svolgerà domenica 23 ottobre, presso la struttura dello Sporting club di Bocale il Soccer camp xtreme, organizzato dalla scuola di tecnica individuale Soccer xtreme, dalla scuola portieri numero uno xtreme in collaborazione con lo Sporting club Bocale.

L’evento dedicato agli atleti classe 2004/2005/2006/2007 prevede una intera giornata dedicata agli allenamenti di tecnica individuale. Il costo di partecipazione è di 10 € a persona.

Con gli allenamenti mirati del Progetto Soccer Xtreme l’atleta potrà migliorare le proprie prestazioni sotto l’aspetto tecnico, tattico, fisico e mentale. Gli allenamenti del Progetto Soccer Xtreme possono essere praticati da tutti gli atleti, giovani e adulti, dilettanti e professionisti, per la facilità e rapidità di apprendimento.

Il Progetto Soccer Xtreme si sviluppa, attraverso una didattica di lavoro precisa che ha come obiettivo il miglioramento della prestazione sportiva. Sono previste sedute specifiche per il ruolo del portiere.

Lo staff Soccer Xtreme è composto da allenatori abilitati Figc e si avvale della collaborazione di preparatori atletici, fisioterapisti e nutrizionisti.

Per Info 3467617403 – email: soccerxtreme@libero.it