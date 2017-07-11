Allo stabilimento Antiche Acque Sante il seminario su Salute e Medicina

Sabato 8 luglio 2017, si è svolto presso lo stabilimento termale “Antiche Acque Sante” il seminario informativo “Salute e Medicina Termale“.

L’incontro, presieduto da Francesco Macri, presidente del consiglio di amministrazione delle Terme di Antonimina Locri “Antiche Acque Sante”, ha visto la partecipazione del sindaco di Antonimina, Luciano Pelle, del direttore sanitario dell’ospedale di Locri, Vincenzo Schirripa e del direttore sanitario delle Terme di Antonimina Locri, Claudio Macrì. Il relatore è stato il Dott. Giuseppe Tallarida, medico termalista, che con un brillante intervento ha messo in luce le eccezionali caratteristiche delle acque termali e i loro possibili impieghi nella cura di una vasta lista di patologie alla luce delle più recenti ricerche in campo medico.

L’iniziativa, prevalentemente rivolta ai medici di base e ai pediatri ha avuto come obiettivo quello di presentare e promuovere l’ampia offerta della struttura termale, nonché quello di fornire un’informativa dettagliata sulle caratteristiche e sulle qualità delle “Acque Sante” e si inserisce in un più ampio percorso di rilancio della struttura Termale.