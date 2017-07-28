Sabato 22 luglio, nella suggestiva cornice di Aprigliano si è tenuta una bellissima manifestazione ‘Stella di Calabria dell’anno’ in cui sono state premiate alcune tra le più importanti eccellenze calabresi note e apprezzate a livello nazionale e internazionale.

Il riconoscimento ‘Stella di Calabria’ quest’anno è stato assegnato in occasione dei suoi 20 anni di carriera allo stilista Anton Giulio Grande dal sindaco Giorgio Le Pera, con la seguente motivazione: ‘si conferisce il riconoscimento Stella di Calabria allo stilista internazionale Anton Giulio Grande, quale simbolo di eccellenza della Calabria, per lo stile e la creatività Made in Italy che lo annovera fra i grandi stilisti dell’alta moda internazionale.’