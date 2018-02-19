Il 3 marzo il Teatro Metropolitano ospita uno spettacolo dedicato alla donna, tra musica, poesia e burlesque: cast, ingresso e prenotazioni

Xmediaconsulting ha il grande onore di avere progettato e realizzato uno spettacolo dedicato alla “Donna” in tutte le sue grandi realtà che la rendono unica. Rendi la serata unica e indimenticabile con questo spettacolo condotto da Benvenuto Marra e Alessandra Repaci.

Il cast dello spettacolo

Evento musico-teatrale composto da canzoni senza tempo di grandi interpreti della musica italiana ed internazionale, cantanti Benedetta Marcianò, e Roberta Tondelli con il suo sound partenopeo brani che verranno accompagnati da poesie e stralci di prosa recitati da Lilly Arcudi che completeranno il racconto cantato per proiettare il pubblico nella magia dell’allestimento scenografico di una ballerina Fatima Ranieri di una sfilata d’alta moda gioielli, realizzati da Teocle Bijoux, a coordinare tutto questo emerge la grande professionalità dell’ hair stylest end make up artist Domenica Morabito, per immergere tutti nella magia di quell’arte che identifica la massima espressione artistica della femminilità “Il Burlesque” dell’ artista Black Bijoux .

“Da donna sono rimasta meravigliata dal burlesque perché è l’unica arte in grado di esprimere al massimo il potere seduttivo femminile senza mai sfociare nella volgarità.

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Burlesque L’arte Della Femminilità

Il burlesque secondo Black Bijoux

Spesso mi chiedono cosa sia il burlesque. È uno spogliarello? No, è molto di più. Il burlesque è un’arte: è l’esaltazione della femminilità, è il gioco della sottile seduzione, è l’ammiccamento sfuggente, il vedo e non vedo che lascia sempre un velo di curiosità e mistero. Amo tutto del burlesque: le musiche che ti riportano ad un passato di locali tanto meravigliosi quanto misteriosi, i costumi che creano un personaggio e raccontano una storia, la seduzione continua, sottile e mai scontata, gli sguardi e i sorrisi appena accennati prima di andare in scena. Vi aspetto il 03 marzo al Teatro Metropolitano per esprimere tutta la mia arte. Grazie Black Bijoux

La prima volta a Reggio Calabria

Uno spettacolo rivolto a tutti, nato con l’obiettivo di far emergere la meraviglia della femminilità, tra forza e fragilità, sotto diversi punti di vista, il tutto esaltato dal connubio tra musica e teatro. Uno spettacolo live, figlio della condivisione di energie tra realtà artistiche, per portare “il bello delle donne” sui palchi della musica live. Non mancate !!!

Ingresso euro 25,00

Per info e prenotazioni: Xmediaconsulting

Via G.de Nava 84

0965- 28421 – 3348571718 – 3339138856 –

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