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All’Unical la Festa dei Popoli 2017

Otto giorni di iniziative per l’integrazione delle culture nei quartieri residenziali dell’Ateneo, con la Marcia della Pace e della Solidarietà l’11 maggio

03 Maggio 2017 - 11:30 | di Pasquale Romano

Festa dei Popoli 2017 al Centro Residenziale dell’Università della Calabria

Il Centro Residenziale dell’Università della Calabria organizza la Festa dei Popoli 2017: dal 6 al 13 Maggio si svolgeranno una serie di iniziative finalizzate a promuovere l’integrazione delle diverse culture presenti all’interno dei quartieri residenziali dell’Ateneo.

Da sabato 6 maggio una serie di eventi multiculturali anticiperanno lo start ufficiale fissato per giovedì 11 Maggio con la Marcia della Pace e della Solidarietà, evento che si concluderà con il convegno: Abbattere i muri per costruire ponti.

Per saperne di più visita: http://unical.it/…/cent…/residenziale/socialita/festapopoli/

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