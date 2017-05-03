All’Unical la Festa dei Popoli 2017
Otto giorni di iniziative per l’integrazione delle culture nei quartieri residenziali dell’Ateneo, con la Marcia della Pace e della Solidarietà l’11 maggio
03 Maggio 2017 - 11:30 | di Pasquale Romano
Il Centro Residenziale dell’Università della Calabria organizza la Festa dei Popoli 2017: dal 6 al 13 Maggio si svolgeranno una serie di iniziative finalizzate a promuovere l’integrazione delle diverse culture presenti all’interno dei quartieri residenziali dell’Ateneo.
Da sabato 6 maggio una serie di eventi multiculturali anticiperanno lo start ufficiale fissato per giovedì 11 Maggio con la Marcia della Pace e della Solidarietà, evento che si concluderà con il convegno: Abbattere i muri per costruire ponti.
Per saperne di più visita: http://unical.it/…/cent…/residenziale/socialita/festapopoli/
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