All’Unical si sollevano le ‘Voci contro le mafie’

Giornalisti d'Azione e Unical in aula con tre protagonisti: uno scrittore, un luogotenente dei Carabinieri e un imprenditore testimone di giustizia

Ha per titolo “Voci contro le mafie. Comunichiamo assieme la legalità”, ed è un incontro che il movimento “Giornalisti d’Azione” e l’Università della Calabria, Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione, terranno, con gli studenti di Pedagogia della R-Esistenza, guidati dal professore Giancarlo Costabile, venerdì 1 aprile prossimo, alle ore 10,30, all’aula Solano (cubo 19/B – ponte carrabile).

Gli ospiti e gli intervistati

Al centro dell’appuntamento tre personaggi: Giacchino Criaco, autore del libro “Anime nere”, Cosimo Sframeli, luogotenente dei Carabinieri e scrittore, e l’imprenditore lametino Rocco Mangiardi, oggi testimone di giustizia, che denunciò i suoi estorsori, esponenti della cosca Giampà.

I tre protagonisti saranno intervistati dai giornalisti Salvatore Audia (Esperia Tv), Pietro Comito (LACTV), Alessandro De Virgilio (AGI Calabria), Saveria Maria Gigliotti (vice presidente “Giornalisti d’Azione”), Paolo Giura (Calabria Tv), Domenico Martelli (La Provincia di Cosenza), Giuseppe Mazzaferro (Telemia), Sergio Tursi Prato (Telitalia), Mario Vetere (Radio Touring 104), , moderati da Piero Muscari.

Sono previsti i saluti del Rettore dell’Unical, Gino Mirocle Crisci, e del Direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione Franco Altimari; interverranno Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia della Resistenza, e Mario Tursi Prato, presidente di “Giornalisti d’Azione”.

Diretta streaming e media partner

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, curata dalla “Component Produzione Tv”, diretta da Marcello Le Piane, sui siti web giornalistidazione.it, catanzaroinforma.it, ottoetrenta.it, crotoneinforma.it e sul canale youtube di “Giornalisti d’Azione”. Mediapartners dell’incontro le emittenti televisive “Esperia Tv”, “LACTV”, “Calabria Tv”, “Telespazio Tv”, “Telemia”, “Telitalia”, “Telecassano”, “Soverato Uno”, “Telejonio”, “Tele A1 Corigliano”, “VideoTouring”, “Rete3Digiesse”, “Libera 90”, “Telediamante”, “Essetv”, “GsChannel”, “Sud 656”, “Zapping Tv”, “Ermes Tv”, “STTelevision”; l’emittente radiofonica “Radio Onda Verde”; il quotidiano “La Provincia di Cosenza”; i siti web catanzaroinforma.it, ottoetrenta.it, crotoneinforma.it e unical.it.

P.S.: L’INIZIO DELL’INCONTRO E’ ALLE 10,30 E NON ALLE 10,00 COME SCRITTO IN LOCANDINA