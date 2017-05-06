Altafiumara dà il via alla stagione estiva 2017, riapre la Beauty Farm ‘Notos’

Sabato 6 Maggio Altafiumara Resort & Spa darà il via alla Stagione Estiva #summer2017 con la riapertura della Beauty Farm “Notos” eletta anche quest’anno tra le 100 Migliori Spa Italiane dotata di sauna, bagno turco, piscina con idromassaggio.

Il Resort & Spa si trova in un magnifico parco situato al centro della Costa Viola, un selvaggio tratto di litorale caratterizzato da alte scogliere e particolari insenature, circondate da una natura incontaminata, ove troverete tre edifici dal grande charme il Castello del Mito, le Isole e lo Sporting. Il Castello del Mito è un antica fortezza borbonica di fine ‘700 interamente ristrutturata con ambienti preziosi e ricchi di storia, le Isole eleganti camere in stile mediterraneo, dotate di giardino privato disposte fronte mare, e lo Sporting affacciato sulla piscina, dispone di camere e suite con terrazzo vista mare o collina.

Inoltre Altafiumara ha il centro benessere “Notos”, che si avvale di una equipe specializzata e propone Percorsi Emozionali interamente dedicati al benessere, ideali per trascorrere bellissime giornate in perfetta armonia con la straordinaria location.

Per festeggiare l’inizio della stagione il Resort ha pensato diverse proposte esclusive dal 06 al 31 Maggio maggiori info www.notos-emotions.it