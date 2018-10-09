Alternanza scuola – lavoro, grandi risultati per il liceo Campanella
Selezionato a livello nazionale, il liceo reggino vedrà le proprie esperienze di alternanza documentate in un progetto di ricerca Indire per il Miur
09 Ottobre 2018 - 11:02 | di Eva Curatola
A seguito di una selezione svolta a livello nazionale, il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria è stato individuato quale scuola che ha realizzato esperienze di Alternanza Scuola/Lavoro ritenute di straordinario rilievo qualitativo.
Per tale ragione esse saranno documentate nell’ambito di un progetto di ricerca condotto dall’INDIRE su incarico del MIUR, ossia il Monitoraggio Nazionale Qualitativo dell’Alternanza Scuola/Lavoro.
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