Entusiasti ! Così si sono definiti gli studenti della classe quinta H del Liceo Scientifico “Nostro“ di Villa San Giovanni al termine della loro esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.

Per otto giorni, nel mese di settembre, sono stati accolti presso l’Istituto Clinico “Prof. Dr. R. De Blasi” di Reggio Calabria, diretto dal dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, dove i tutor, dott.ssa Postorino, dott.ssa Benedetto, dott.ssa Aceti, dott.ssa Carbone, dott. Moscato, hanno dato loro l’opportunità di sperimentare e scoprire il mondo della medicina attraverso l’esperienza di laboratorio.

Genetica e Virologia: i due percorsi

I ragazzi hanno seguito due percorsi, uno di Genetica e l’altro di Virologia; guidati dai Direttori dei laboratori hanno acquisito conoscenze circa il funzionamento delle apparecchiature e delle strumentazioni all’avanguardia di cui l’Istituto Clinico De Blasi è dotato; sotto la supervisione dei tutor hanno effettuato semplici analisi chimico-biologiche e osservazioni con il microscopio nei laboratori di Microbiologia,di Anatomia Patologica,di Ematologia, di Chimica clinica.

Anche il tutor scolastico prof.ssa Lucrezia Barbaro è entusiasta, perché i ragazzi hanno seguito il percorso con grande interesse e attenzione, trasferendo le consuete e consolidate buone norme di comportamento dalle aule scolastiche all’ambiente lavorativo in cui si sono inseriti in modo attivo e consapevole.

La soddisfazione della dirigente

La Dirigente dell’ I. I. S. “Nostro – Repaci” prof.ssa Maristella Spezzano, che ha curato personalmente il percorso formativo basato sulla reciprocità dei processi del pensare e del fare, si dichiara soddisfatta della stretta sinergia instaurata fra l’Istituto e il mondo del lavoro, che ha consentito ai giovani studenti di scoprire le proprie vocazioni, a credere in sé stessi e nelle proprie possibilità, e di arricchire la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro.