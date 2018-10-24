Si è svolto domenica scorsa nello splendido e storico Palazzo di Freemasons’ Hall di Londra l’annuale e internazionale evento Alternative Hair, evento mirato alla raccolta di fondi mondiali per la ricerca per la leucemia infantile.

Tra i protagonisti scelti e invitati l’italiano Carlo Bay che ha scelto la collezione di alta moda dello stilista Anton Giulio Grande realizzando una performances dal titolo ‘Birds of Paradise‘, sotto la regia di Paolo Parri, hanno sfilato sei modelle con sei creazioni di alta moda ispirati agli uccelli del Paradiso, con un immagine opulenta di piume e accessori che ricordano anche gli anni ’20 con ventagli giganti di piume di struzzo colorato nei toni del corallo e del verde dalle mille sfumature, boa e gilet di gallo cedrone fuxia e violaceo che svelano bustier ricamati di frangie di jais che si aprono in gonne di chiffon plissettato, fino al finale straordinario con l’abito ispirato all’uccello del Paradiso’ con tanto di ali e cappello di piume per un finale teatrale di altissimo livello scenico.

Grande apprezzamenti e consensi che consacrano lo stilista a icona internazionale del lusso e dell’alta moda.