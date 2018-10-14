In alto i boccali: a Rende è tempo di Oktoberfest – Il programma
Dal 24 ottobre al 4 novembre Rende ospita la prima edizione dell'Oktoberfest Calabria con birra Paulaner, piatti bavaresi, musica dal vivo e fuochi d'artificio
14 Ottobre 2018 - 08:11 | di Vincenzo Comi
Da mercoledì 24 ottobre a domenica 4 novembre l’area mercatale di Rende ospiterà la prima edizione dell’Oktoberfest Calabria, una settimana di appuntamenti dedicati agli amanti della storica ‘bionda’ Paulaner.
L’organizzazione e il padiglione con 3mila posti
L’evento, promosso dalla Wisea Eventi, ha scelto come quartier generale Rende, trasformando l’Area Mercatale in un posto profumato di luppoli e orzo. Il comitato organizzativo, di cui fanno parte anche le realtà imprenditoriali presenti sul territorio, si è già messo in moto per fare di questa prima edizione dell’Oktoberfest, patrocinata dal Comune di Rende, la Provincia di Cosenza e Confindustria, un appuntamento di prestigio turistico, di richiamo internazionale e di grande impatto, economico e produttivo.
“Un evento pensato per tutta la famiglia – commentano gli organizzatori Wisea Eventi -, durante il quale ci saranno momenti dedicati anche ai più piccoli. Il fulcro della manifestazione è l’ampio padiglione coperto con quasi 3 mila posti a sedere, al cui interno verranno serviti al tavolo, da personale in costume tradizionale, bevande e piatti tipici bavaresi, cucinati con l’utilizzo di prodotti di qualità attentamente selezionati sul nostro territorio ma anche specialità italiane con un menù che accontenterà tutti i palati”.
Un programma dunque curato nei minimi dettagli, per divertire e stupire che prevede anche musica dal vivo con le migliori band locali.
Il programma giorno per giorno
DI SEGUITO IL PROGRAMMA:
20 OTTOBRE ore 17.30 Sfilata su Corso Mazzini (Cosenza) con Takabum Street Band, arrivo in Piazza Bilotti e degustazione gratuita birra Paulaner.
24 OTTOBRE ore 16.30 Sfilata con Carro Paulaner trainato da cavalli dal Municipio Di Rende fino all’area della festa. A seguire spillatura della prima botte ed apertura della festa. A mezzanotte il grande spettacolo pirotecnico. Intrattenimento a cura della Band Bavarese Alpen Vagabunden
25 OTTOBRE ore 18.00 Band Bavarese Alpen Vagabunden dalle 22.00 Deja Vu
26 OTTOBRE ore 18.00 Band Bavarese Alpen Vagabunden dalle 22.00 Discopatici Band a seguire Dj Set Franco Siciliano
27 OTTOBRE ore 12.00 band Bavarese Alpen Vagabunden dalle 22,30 Klab a seguire Dj Set Franco Siciliano
28 OTTOBRE ore 10,30 Santa Messa Ore 12.00 – Fanfara dei Bersaglieri di Cosenza
Ore 13.00 18.00 Band Bavarese Alpen Vagabunden Ore 22.00 Francois e la sua Band
29 OTTOBRE ore 18.00 18.00 Band Bavarese Alpen Vagabunden Ore 22.00 Antonello Armieri Band
30 OTTOBRE ore 18.00 Band Bavarese Alpen Vagabunden Ore 22.00 Sabatun Quartet
31 OTTOBRE 18.00 Band Bavarese Alpen Vagabunden ore 00.00 Grande festa di Halloween con Zabatta Staila, a seguire Dj Set con Franco Siciliano
01 NOVEMBRE Family Day ore 12.00 Band Bavarese Alpen Vagabunden- Ore 22.00 Banda Destino Zero
02 NOVEMBRE ore 18.00 Band Bavarese Alpen Vagabunden ore 22.00 New Romantic
03 NOVEMBRE 12.00 Band Bavarese Alpen Vagabunden- ore 22.00 Alessia Fratto Band a seguire dj set con Franco Siciliano
04 NOVEMBRE Family Day ore 12.00 Band Bavarese Alpen Vagabunden – ore 00.00 il grande spettacolo pirotecnico di chiusura
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie