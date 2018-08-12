Fuori ‘Altrove’, il nuovo singolo della band reggina Aaty Sound
Fuori su YouTube Altrove, il primo singolo dell'album Liberi del gruppo reggae reggino Aaty Sound: il video girato ai fortini di Pentimele
12 Agosto 2018 - 14:32 | di Eva Curatola
Si chiama “Altrove” il primo singolo estratto dal nuovo album del gruppo reggae Aaty Sound.
Nata come resident sound del Collettivo Eventony, dopo più di 6 anni di promozione e gestione di eventi reggae a Reggio Calabria, la crew è ora pronta a fare il proprio debutto nella scena con l’album “Liberi“, in uscita il prossimo Settembre 2018.
“Altrove” è uscito il 7 agosto su YouTube, con tanto di video ufficiale girato ai fortini di Pentimele a cura di Alphatlab.
Il singolo racchiude tutte le influenze musicali presenti all’interno dell’album; impronta decisamente reggae con anima dub e battiti che ricordano il rap anni ’90.
Il disco vanta le preziose collaborazioni di Alsogood che ha curato il mastering e del bassista Roberto Aricò.
“Liberi” sarà interamente prodotto da Aaty Sound, un altro aspetto che, visti i tempi che corrono, contribuisce a presentare bene il lavoro della crew reggina.
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