Presentati a Palazzo San Giorgio il Concorso internazionale di Canto Lirico e la Masterclass della Sezione Opera di Alziamo il Sipario: date, giuria e premi

Dopo il successo di pubblico e critica della sessione estiva, continua la programmazione del Festival “Alziamo il Sipario!

2017” organizzato dal Comune di Reggio Calabria ed ammesso al finanziamento regionale di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria.

E’ in fase di avvio la Sezione Opera del festival, realizzata in collaborazione col Festival “Mediterraneo Sacro e Profano” curato dall’Associazione Culturale Traiectoriae, che prevede un Concorso internazionale ed una Masterclass di canto lirico, presentati oggi in conferenza stampa presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Il Concorso Internazionale di Canto Lirico si terrà dal 15 al 17 dicembre a Reggio Calabria, presso il Teatro comunale “Francesco Cilea” e sarà dedicato alla memoria di Beppe De Tomasi, regista recentemente scomparso.

L’obiettivo che si prefiggono i direttori artistici, Domenico Gatto e Renato Bonajuto è quello di valorizzare ed individuare giovani talenti lirici.

La giuria e i premi del concorso

La Giuria del concorso sarà presieduta dal basso Roberto Scandiuzzi e sarà composta da direttori artistici, casting director e agenti lirici. Sono previsti tre premi in denaro, un premio della critica, un premio speciale consistente in un concerto da Solista presso il Palacio de Festivales de Cantabria in Santander, capitale della Comunità Autonoma spagnola della Cantabria.

Il premio della critica sarà assegnato da una giuria formata da tre critici operistici di livello internazionale e sarà presieduta da Andrea Merli.

La serata di gala e la masterclass

La serata di Gala del 17 dicembre al Teatro Cilea concluderà l’evento con l’esibizione e la premiazione dei vincitori.

L’ulteriore iniziativa presentata in conferenza stampa consiste in una Masterclass di tecnica ed interpretazione vocale, movimento scenico e consapevolezza corporea, tenuta dai Maestri Roberto Scandiuzzi , Renato Bonajuto e Alessandro Pitalini. Sarà ospitata presso l’ex Albergo Miramare di via Fata Morgana 1 a Reggio di Calabria, dall’ 11 al 14 dicembre e a seguire dal 18 al 21 dicembre.

I migliori partecipanti della Master Class oltre che del Concorso saranno inoltre selezionati per i ruoli delle Opere che verranno realizzate all’interno delle manifestazioni, “Alziamo il Sipario” e “Mediterraneo Sacro e Profano” dei prossimi anni, tra cui già in programma “Madama Butterfly” (Febbraio 2018) e “Il viaggio a Reims” (Autunno 2018).

Al Concorso ed alla Masterclass potranno partecipare, entro il 7 dicembre, i candidati di tutti i registri vocali, che ritrovano modulistica e regolamento sul sito web www.reggiocal.it