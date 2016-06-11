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Amaro del Capo orgoglio calabrese: premio come miglior liquore 2016

Medaglia d'oro e premio come miglior liquore alle erbe 2016 per l'Amaro del Capo della distilleria calabrese Caffo al Concorso Isw

11 Giugno 2016 - 18:50 | di Pasquale Romano

Bottiglia di Amaro del Capo, miglior liquore alle erbe 2016 al Concorso Internazionale Isw

La distilleria calabrese Caffo si conferma icona dello spirito italiano nel mondo. A dimostrarlo è la medaglia d’oro e il riconoscimento come miglior liquore alle erbe dell’anno 2016 conferite allo storico amaro da una delle competizioni di maggior prestigio nel settore dei liquori: il Concorso Internazionale Isw.

Istituito nel 2004 dalla Mundus vini Wine Academy del gruppo editoriale tedesco Meininger, il premio quest’anno ha messo a confronto oltre 800 etichette provenienti da 39 paesi nella sede di Neustad, in Germania.

La giuria -si legge su ilvibonese.it- è composta da 50 esperti di vari istituti di ricerca, produttori, rappresentanti del commercio e della gastronomia ha seguito rigorosi criteri di valutazione. La degustazione si svolge infatti secondo standard ben precisi: la valutazione visiva, in cui si osserva il colore e la limpidezza del prodotto, l’analisi sensoriale con l’esame olfattivo per concludersi con la valutazione gustativa che deve confermare quanto percepito dalla vista e dall’olfatto. L’esame si conclude con un giudizio finale sull’armonia degli aromi e sull’equilibrio alcolico.

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