Giovedì 9 novembre a Milano la Regione Calabria consegna le onorificenze ai primi sei Ambasciatori per l'anno 2017, calabresi che si sono distinti in Italia e nel mondo

La Calabria celebrerà, giovedì 9 novembre, i primi sei Ambasciatori per l’anno 2017 durante la prima edizione del Premio, promosso da Regione Calabria, dal titolo “Ambasciatore per la Calabria ”, che verrà ospitata nella prestigiosa sede dell’Associazione Stampa Estera a Milano, in via della Palla e presentata alla stampa italiana ed estera durante la conferenza delle ore 11,30, presieduta da Mario Oliverio, Presidente di Regione Calabria, per riconoscere e onorare i più talentuosi calabresi che hanno meritato la speciale investitura per essersi distinti nel loro lavoro sia in Calabria che nel mondo.

Un network di Ambasciatori per promuovere la Calabria

L’idea è stata quella di individuare un network di Ambasciatori per la Calabria che promuoveranno le peculiarità della Regione, valorizzandone il territorio, in modo da rafforzare il concetto che le eccellenze calabresi esistono. Ad ogni Ambasciatore verrà abbinata, inoltre, una realtà calabrese da promuovere al grande pubblico per favorire le Eccellenze e le risorse regionali. È un grande evento destinato a produrre effetti positivi a livello nazionale e internazionale.

Al termine della conferenza stampa, alle ore 12,30, verranno consegnate le onorificenze ai sei Ambasciatori e saranno comunicate le realtà a loro abbinate con le rispettive mission. Dal mondo dell’imprenditoria a quello della cultura, dal mondo del cinema fino a quello dello sport, verranno promossi e valorizzati alcuni progetti di Eccellenza della comunità calabrese. I futuri Ambasciatori sono uomini e donne di diverse età, nati e cresciuti nella stessa regione, la Calabria, di cui gli italiani vanno fieri e che, grazie ai loro successi professionali, sono diventati veri e propri punti di riferimento per le nuove generazioni.

Le parole del presidente Oliverio

“È un grande onore e motivo di orgoglio presentare la prima edizione del Premio Ambasciatore per la Calabria 2017 – ha sottolineato il Presidente Mario Oliverio – È importante perché unisce le eccellenze rappresentate da calabresi illustri in Italia e nel mondo, che si sono contraddistinti per il loro lavoro, la loro cultura e i valori che hanno saputo trasmettere. È un’iniziativa che servirà a collegare la Calabria alle rotte importanti del “saper fare bene”, che sono il mondo della scienza, dell’imprenditoria, dell’istruzione, dell’arte e del cinema, dello sport e delle professioni. Quale migliore opportunità per proiettare l’immagine positiva della Calabria attraverso le eccellenze dei suoi figli, che diventeranno Ambasciatori per la Calabria 2017”.