Amen lancia la collezione per il Giubileo

Collane con ciondoli e croci in argento e madreperla: il marchio Amen presenta a Firenze la linea con il logo ufficiale del Giubileo della Misericordia

di Daniela Bonanno Conti – In occasione, del Giubileo della Misericordia che si tiene a Roma, il brand di gioielli Amen lancia la nuova collezione dedicata al Giubileo con il Logo Ufficiale concesso dal Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione.

La nuova linea sarà disponibile a partire dal mese di gennaio nel primo show-room aperto al pubblico, in un palazzo fiorentino del 1400 di proprietà della famiglia Frescobaldi.

Il brand ci propone per l’occasione, una linea caratterizzata da collane con ciondoli e croci raffiguranti il Padre misericordioso che chiede di donare al prossimo amore e perdono.

Si tratta di una collezione emblema dei valori del marchio commenta con soddisfazione l’Amministratore Delegato Giovanni Licastro che si è detto felice di presentare proprio all’interno del suggestivo spazio fiorentino, ideale scenario per rappresentare i valori il marchio, la nuova collezione del Giubileo della Misericordia.

Nel suo discorso alla stampa, ha puntualizzato che non esiste contesto migliore degli affreschi e della pittoresca cappella del Palazzo in Borgo degli Albizi per presentare al pubblico, i nuovi gioielli in argento e madreperla che, insieme alle linee già esistenti, rendono accattivanti i prodotti del brand Amen. “Siamo molto soddisfatti, con il nuovo anno si festeggiano quindi due importanti novità”.