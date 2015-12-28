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Amen lancia la collezione per il Giubileo

Collane con ciondoli e croci in argento e madreperla: il marchio Amen presenta a Firenze la linea con il logo ufficiale del Giubileo della Misericordia

28 Dicembre 2015 - 18:57 | di Vincenzo Comi

Gioielleria Amen: collana con ciondolo della collezione dedicata al Giubileo

di Daniela Bonanno Conti – In occasione, del Giubileo della Misericordia che si tiene a Roma, il brand di gioielli Amen lancia la nuova collezione dedicata al Giubileo con il Logo Ufficiale concesso dal Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione.

La nuova linea sarà disponibile a partire dal mese di  gennaio nel primo show-room aperto al pubblico, in un palazzo fiorentino del 1400 di proprietà della famiglia Frescobaldi.

Il brand ci propone per l’occasione, una linea  caratterizzata  da collane con ciondoli e croci raffiguranti il Padre misericordioso che chiede di donare al prossimo amore e perdono.

Si tratta di una collezione emblema dei valori del marchio commenta con soddisfazione  l’Amministratore Delegato Giovanni Licastro che  si è detto felice di presentare proprio all’interno del suggestivo spazio fiorentino, ideale scenario per rappresentare i valori il marchio, la nuova collezione del Giubileo della Misericordia.

Nel suo discorso alla stampa, ha puntualizzato che  non esiste contesto migliore degli affreschi e della pittoresca cappella del Palazzo in Borgo degli Albizi per presentare al pubblico,  i nuovi gioielli in argento e madreperla che, insieme alle linee già esistenti, rendono accattivanti i prodotti del brand Amen.  “Siamo molto soddisfatti, con il nuovo anno si festeggiano quindi due importanti novità”.

Gioielli della collezione Amen per il Giubileo della Misericordia

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